朝晩と日中で10℃以上の気温差は、自律神経が乱れがちになります。人の体は一定の体温を保つために、自律神経（交感・副交感）がバランスを取りながら働いています。しかし、急激な気温の変化は、自律神経が体調を一定に保とうと過剰に働くことがあり、不調をきたします。そこで、自律神経を整えるストレッチなどを、パーソナルトレーナーの柴雅仁さんに聞きました。【えっ！】写真で見ると簡単！今すぐできる肩甲骨“ほぐし”