ホテルのチェックアウト時に忘れがちな物について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテルのチェックアウト時に多い“忘れ物”です！公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。この動画は、ホテルに宿泊予定の女性がコンビニでヨーグルトを購入する場面から始まります。どうやら翌朝に食べるために購入するようです。女性が客室に到着