ホテルのチェックアウト時に忘れがちな物について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがホテルのチェックアウト時に多い“忘れ物”です！

公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。この動画は、ホテルに宿泊予定の女性がコンビニでヨーグルトを購入する場面から始まります。どうやら翌朝に食べるために購入するようです。

女性が客室に到着すると、購入したヨーグルトを冷蔵庫に入れますが、翌朝、急いで準備をしたため、出発直前になってようやくヨーグルトの存在を思い出します。このように冷蔵庫に食品を置き忘れそうになるケースや、置き忘れてしまったケースはよくあるといいます。

この投稿に対し、SNS上では「めっちゃ分かる」「ホントあるある」「冷蔵庫の中忘れがち」「飲みきれなかったお酒忘れたなぁ」などの声のほか、宿泊業の経験者とみられる人からは「ヨーグルトの忘れ物、本当に多い…忘れ物は個別に袋に入れて部屋番号や時間などメモして保管しないといけないので、皆さんどうか忘れ物のないようお願いします」という声も上がっています。

チェックアウト後に悔しい思いをしないためにも、ホテルをチェックアウトする際は、客室の冷蔵庫に食品を置き忘れていないかよく確認しましょう。