ローソンは12月9日より、ゴディバとコラボレーションしたスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」今回のゴディバとのコラボでは、心もとろける冬のショコラ3品が登場。まずは、人気のどらもっちとのコラボ「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」から。濃厚なチョコソースと、くちどけなめらかなチョコクリームとの2層仕立てとなっている。