男性アイドル歌手のはしりとして、若い女性を中心に高い人気を得ていた歌手の白根一男（本名・小池正一）さんが、10月10日に喀痰による気道閉塞のため自宅で亡くなっていたことを９日、日本歌手協会が発表した。89歳だった。 【写真】学生服で熱唱！元祖男性アイドルの走りだった白根一男さん 白根さんは1936年1月１2日、栃木市出身。高校在学中の1952年、テイチクレコードの新人コンテストで第１位となり、翌年3月、