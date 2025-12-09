将来、自分が年金をいくらもらえるのか不安に思う人は多い。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「年金は『保険』のひとつなのに、『貯蓄』だと勘違いしている人がいる。そういう人ほど年金を損得で考えてしまう」という――。（第1回／全3回）※本稿は、大江英樹・大江加代『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／minokuniya