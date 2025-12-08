¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î·ÏÉè¤Ë¡¢ºòº£¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¿¤«¤ß¤Ê¶ñ¹ç°­¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡ª¡×ÂçÅçÍ¥»Ò¤Ë·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿SDN48»þÂå¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡ËÌîÏ¤²ÂÂå¤µ¤ó©»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢2020Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤âµÞÁý¡£¡Ø¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤áÈþ½÷ÇòÀî¤µ¤ó¡Ù¡¢¡ØSHUT UP¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å