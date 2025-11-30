ロックバンド「GEZAN」のボーカル、マヒトゥ・ザ・ピーポーさんが2025年11月29日、波紋を広げた高市早苗首相をめぐるポストについて釈明した。「マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？」マヒトゥさんが反応したのは、高市氏が21日、G20サミットへの出席に際し、Xで明かした「洋服選び」に関する悩みの投稿だった。高市氏は外交交渉時の衣装選びについて、14日の参院予算委員会で安藤裕参院議員から指摘を受けたこと