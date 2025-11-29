2024年に政治資金パーティーを開いた裏金議員自民党派閥の政治資金パーティーを巡る裏金事件に関与した現職国会議員40人のうち4割超に当たる18人の国会議員関係政治団体が、安倍派所属の議員（当時）らが立件された2024年に個人のパーティーを開いていたことが29日、今月公開の政治資金収支報告書で分かった。収入総額は2億9406万円だった。深刻な政治不信を引き起こした事件の真相究明がされない中で開催したとの批判が出そうだ