サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２９日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」による国際親善試合・カナダ戦（長崎ピーススタジアム）に先立って、長崎市内で開催されたトークイベントに出席。ルーティンを「パンツとスーツを変えないとかあります。パンツは洗いますよ、ちゃんと」と明かした。試合に勝利すれば、次戦も同じパンツ、スーツで挑む。２０１８年に日本代表監督に就任してから意識しているという。勝