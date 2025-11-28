ニューストップ > 国内ニュース > 「全裸でこっちを見ていた」老人ホーム殺人、22歳男の異様な行動 国内の事件・事故 殺人事件 時事ニュース 文春オンライン 「全裸でこっちを見ていた」老人ホーム殺人、22歳男の異様な行動 2025年11月28日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県の老人ホームで女性2人が殺害された事件について、週刊文春が伝えた 逮捕された22歳の男は、事件の前に異様な行動が目撃されていたという 「9月の中旬頃、彼が全裸でこっちを見ていたんです」とアパートの住民 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分