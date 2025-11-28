羽田空港でメンバーを車に監禁国内最大かつ巨悪と称される違法スカウト集団『ナチュラル』のメンバー同士のトラブルによる事件が新たに起きた。警視庁暴力団対策課は、11月19日までに逮捕監禁容疑などで『ナチュラル』のメンバー、山阪恵斗容疑者（26）ら３人を逮捕。「捜査関係者によると、今年６月19日、山阪容疑者ら３人は羽田空港で、当時メンバーだった20代の男性Aさんを取り囲み、『なんで連絡ばっくれてんだよ』などと因縁