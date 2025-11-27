茶道教室を経営する女が、弟子に茶道の「教授」資格に合格したと嘘を言い、現金をだまし取った疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、茶道教室などを開く、麗扇会日本文化学院の学院長・渋沢宗麗こと渋沢麗扇容疑者（68）です。渋沢容疑者は2024年4月、弟子の女性（当時48歳）に、「教授おめでとうございます」などとショートメッセージを送り、茶道の「教授」資格に合格したと嘘をつき、合格登録手数料の名目で123万円をだまし取