キャメル珈琲（東京都世田谷区）が運営するカルディコーヒーファームが、福袋限定のオリジナル商品や人気商品が21点入った「食品福袋」、コーヒーを詰め合わせた「ドリップコーヒー福袋」など計5種類の福袋を発売。11月19日から事前抽選販売の受付を実施しています。【画像】人気商品21点も気になる！バッグのデザインが異なる！5種類、全部見せ！「食品福袋」は、和食材ブランド「もへじ」の干支商品やカルディコーヒーファ