学校で周囲の子とうまく打ち解けられず、「友達がいない」と悩む子がいます。自分の子どもに友達がなかなかできないと、不安になる親は少なくないでしょう。では、周囲の子とうまく打ち解けられない子どもに対して、親はどのように接すればよいのでしょうか。子どもが悩んでいるときに親がやってはいけない行為も含めて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長の鶴原頌太郎さんに聞き