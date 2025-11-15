ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2025年11月15日（土）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 104 - 118 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ロサンゼルス・レイカーズがスムージー・キング・センター（New Orl