15日から日韓戦、井端監督も警戒するアン・ヒョンミン野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦う。14日、試合会場で両国が行った公式練習の場でも話題となったのが、ドジャース・大谷翔平投手のナ・リーグMVP受賞。現在の韓国の20代にとって大谷は、そして日本代表はどう見えているのか。試合前日の14日、東京ドームで韓国代表は約2時間にわたって汗を