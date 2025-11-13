IDとパスワードの代わりに「パスキー認証」を導入する大手証券会社が相次いでいる。一体なぜなのか。ITジャーナリストの鈴木朋子さんは「サイバー攻撃の手口が巧妙化し、従来のIDとパスワードではセキュリティを担保することが難しくなっている」という――。写真＝iStock.com／guvendemir※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／guvendemir■不正アクセス被害は3カ月で954億円2025年10月、大手証券会社の楽天証券とSBI証券、野