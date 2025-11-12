エンスカイ（埼玉県草加市）が、人気キャラクター「ちいかわ」をモチーフとした「ちいかわ 年賀はがき3枚セットおまけシールつき」の受注販売を郵便局のネットショップで11月14日午後3時から開始します。また、全国約200局の郵便局で店頭販売もスタートします。【えっ！】コレが店頭販売される郵便局です！チェック！ニンジンになったちいかわたちもかわいい！年賀はがきとシールでは、ちいかわやハチワレ、うさぎが来