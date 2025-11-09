◇フィギュアスケートNHK杯 2日目(8日、大阪・東和薬品RACTABドーム)坂本花織選手が今季世界最高得点でNHK杯を連覇しました。今季引退を表明している坂本選手はショートを77.05点で1位で折り返すと、フリーでは完璧な演技を披露し、150.13点を記録。合計227.18点で今季世界最高得点をたたき出しました。得点が表示された瞬間、坂本選手は「えぇぇぇ」と雄たけびを上げ、イスから転げ落ちそうになっていました。コーチらに支えられ