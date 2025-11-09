黄川田沖縄・北方担当相が北方領土を対岸から視察した際、「一番、外国に近いところ」と発言し、その後、「誤解を与えたならば、今後は注意しながら責任ある言葉を発したい」などと釈明しました。北海道の根室市を訪れた黄川田大臣は、納沙布岬から北方領土の歯舞群島を視察しました。黄川田沖縄・北方相：（Q. 大臣、感想は？）一番やっぱり外国に近いところですから。やっぱり目で感じるというのは大切だと思う。北方領土を外国