メッツやドジャース、ヤンキースなどで活躍したメジャー通算３３５本塁打の強打者、ダリル・ストロベリー氏（６３）がドナルド・トランプ大統領から１９９５年の脱税罪について恩赦されたと７日（日本時間８日）、米メディアが報じた。ストロベリー氏は同日、自身のインスタグラムを更新。「トランプ大統領、完全な恩赦を与えて下さり、人生のこの部分を終わらせ、完全に開放され清らかな心を取り戻させてくださったことに心か