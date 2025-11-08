Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）に厳しい声が相次いだ。ブラジル・グランプリ（ＧＰ）のフリー走行１回目（ＦＰ１、７日＝日本は時間８日）ではマシンをクラッシュさせるなど最下位の２０位。スプリント予選１回目（ＳＱ１）は最終的に１８番手に終わった。来季去就が未定の角田は今シーズン結果の出ていないながらもレッドブル残留を希望している。チーム側は今季最終戦のアブダビＧＰ前にも、姉妹チームのレーシングブルズ