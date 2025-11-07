海上保安庁が防衛省の情報として伝えたところによりますと、7日、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したとみられるということです。海上保安庁は、航行する船舶に対し落下物が発見された場合は近づくことなく、関連情報を通報するよう呼びかけています。