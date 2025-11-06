ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 汚染されたトイレで…スマホ食中毒に注意 ノロは付着すれば2〜3日生… スマートフォン 食中毒 感染症 時事ニュース news every. 日テレNEWS NNN 汚染されたトイレで…スマホ食中毒に注意 ノロは付着すれば2〜3日生存 2025年11月6日 10時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと インフルエンザが猛威を振るい、ノロウイルスも流行シーズンに入った トイレでは、スマホを触ることによる「スマホ食中毒」にも注意が必要だそう スマホの表面に付着したノロウイルスは、2〜3日生存する可能性もあるという 記事を読む おすすめ記事 トイレ掃除からの解放 第3回 トイレ掃除からの解放 -“勝手に洗う“トイレ、LIXIL「サティス」の泡と水流の工夫 2025年11月4日 8時0分 ヤバイ!! クルマのキーが側溝に……蓋も外れないしどうすれば!! 超絶ピンチの際に頼るべきはドコ？ 2025年11月1日 10時0分 「周期性嘔吐症の予防法」はご存じですか？食事の注意点も医師が解説！ 2025年11月4日 11時30分 作品賞グランプリにTBS系「海に眠るダイヤモンド」「スロウトレイン」東京ドラマアウォード 2025年10月28日 17時0分 犬に『酸素室に入れたらオヤツをあげる』と教えた結果…思いもよらない『まさかの副作用』に爆笑「新しい特技」「賢くて悪知恵も働くのかな」 2025年11月3日 12時10分