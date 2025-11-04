英国経済紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）はこのほど、「中国の製薬企業が今年締結した海外へのライセンス授与の契約件数は史上最多だ。投資家が、中国は世界における医薬品の研究開発をけん引する大きな力になると見込んでいることで、中国のバイオテクノロジー企業の株価は大きく上昇した」と報道しました。中国の医薬に関連するビッグデータサービスを提供する医薬魔方（ファームキューブ）によると、2025年1〜8月に中国の