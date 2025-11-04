中日の松葉貴大投手が４日、ナゴヤ球場で取材に応じ、今季取得した海外フリーエージェント（ＦＡ）権の行使を表明した。「今日、手続きをした。宣言するとしたら、このタイミングが最後。今年はキャリアハイの成績も出せたので、いろんなことを含めて、行使させてもらった」と理由を明かした。３年契約３年目の今季は、先発ローテーションの一角として、プロ１３年目で初の規定投球回に到達。２３試合で７勝１１敗、防御率２・