新潟県は４日、胎内市の養鶏場で死んだ鶏から高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５型）が検出されたと発表した。国内の養鶏場での感染確認は北海道の２例に続く今季３例目で、県は飼育する採卵鶏約６３万羽の殺処分を始めた。県によると、３日に多数の鶏が死んでいるのが見つかり、遺伝子検査で陽性が確認された。殺処分は１６日に完了する見通し。