就職、転職、独立…。キャリアの節目では、いつも選択が求められる。しかし、どんな選択にも絶対の正解はなく、迷いや不安がつきまとう。そんなときに必要になるのが、他人の基準ではなく、自分の軸で考える力だ。哲学者の筆者が提唱する「選択思考」は、複雑な時代を自分らしく生き抜くためのヒントを与えてくれる。※本稿は、哲学者の小川仁志氏『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（アスコム）の一部を抜粋・編集したも