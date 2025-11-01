千葉市で、工事現場の足場が崩れる事故がありました。10月31日夜、千葉市緑区で「強風で工事中の鉄骨や壁が崩れ落ちている」と消防に通報がありました。高さ30メートル、横幅20メートルの足場が崩れたとみられています。けが人は確認されていません。当時、千葉県内には竜巻注意情報が発表されていて、警察は強風で崩れたとみて調べています。