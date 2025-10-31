大手レコード会社ユニバーサルミュージックジャパン（東京）は31日、直営の電子商取引（EC）サイトが不正アクセスを受けたと発表した。利用者の氏名や住所など個人情報が流出した可能性があり、詳細を調べている。交流サイト（SNS）上で流出を示唆する投稿があり発覚した。ユニバーサルミュージックは25日に調査を開始、オンラインストアの営業を一部停止した。システムの安全性が確認できたため28日から再開した。流出した可