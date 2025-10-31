ランジェリーブランドglairieは10月24日、「40代・Eカップ以上の大きいブラ」の先行販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で開始した。40代・Eカップ以上の大きいブラ同ブランドは、「合う下着がない」と悩む40代女性に向けたEカップ以上専用、日本製のランジェリー。美容師エステティシャンとして20年以上にわたり多くの女性の身体と心に向き合ってきた茨木章枝氏が、女性の"リアルな不満"をもとに立ち上げた。40代