警察庁はきょう（31日）、全国の警察本部長らを集めた会議を行い、クマによる被害が深刻化していることを受け、楠芳伸長官は「地域住民の安全確保を最優先として対応する必要がある」と訓示しました。警察庁楠芳伸 長官「東日本を中心に多くの地域でクマによる人身被害が増大しており、警察としては、自治体のほか、関係機関・団体と連携し、地域住民の安全確保を最優先として対応する必要があります」警察庁はきょう、東京