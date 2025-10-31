「“かわいい”より前に出てくる、“変な猫”感」【動画】 猫さん、足の位置がおかしい！？そんなコメントと、ハッシュタグ“#香座りの亜種”とともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、キジ白の「クロエ」ちゃん（5歳・女の子）。猫の“香座り”といえば、前足を体の下に折りたたみ、胸の下にしまい込んでのような形になる座り方のこと。SNSで、飼い主が投稿する“香座り”の写真を目にしたこと