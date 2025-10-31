新型エルグランドに最速で乗った！ 印象は？ついにジャパンモビリティショー2025で姿を現した待望の、本当に待望の日産新型「エルグランド」。16年ぶりの、しかも知名度の高いモデルでもあるだけに筆者も期待せずにはいられない1台です。【画像】超カッコイイ！ これが「新型エルグランド」です！ 画像を見る！（30枚以上）そんな次期エルグランドの、開発中の試作車両に乗ることができたのでその印象をお伝えしましょう。ジ