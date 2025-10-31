昨年9月、28歳の若さで引退した元大関貴景勝。慢性的な首のけがに苦しみ、満身創痍の幕引きを迎えた。湊川親方として年を一つ重ねた今は、激痩せぶりが話題になっている。父親に話を聞くと、とにかく、現役時代に食べていた量が「異常だった」という。＊＊＊【激変】70キロも痩せた！元大関「貴景勝」の衝撃ビフォーアフター急激に痩せて……貴景勝といえば、突き押し相撲だった。身長175センチと上背がなかったからこそ、