世界が注目した、米中首脳会談。アメリカ側と中国側、それぞれの思惑と反応について、トランプ大統領側は日本テレビ・国際部ワシントン支局の山崎大輔支局長が、中国・習主席側は北京支局の柳沢高志支局長が解説します。■トランプ大統領「大成功だった」会談のポイントは？──まず、トランプ大統領側の反応について、ワシントン支局の山崎支局長がお伝えします。トランプ大統領は会談後、「10点満点で12点」と述べ「大成功だっ