エアージャパンの機体（ANAHD提供）ANAホールディングス（HD）は30日、国際線で展開している中価格帯ブランド「エアージャパン」を2026年3月末で休止すると発表した。ロシアによるウクライナ侵攻の長期化や機材の納入遅れの影響を受けたと説明している。運航会社のエアージャパン（千葉県成田市）は26年4月以降、全日本空輸が手がける「ANA」ブランドの運航に移行し、乗務員も勤務を続ける。エアージャパンは訪日客を取り込