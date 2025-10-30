冬を前に徐々に寒さが厳しくなる中、暖房器具による火災などを防ぐよう注意が呼びかけられています。【映像】暖房器具による火災の危険性（実際の映像）室内で早く乾かそうとストーブの上につるされた洗濯物。タオルがストーブに接触し、その後、激しい炎が上がります。ストーブのすぐ近くで暖を取る様子です。ストーブとの距離が十分でないため、気づかないうちに服に火が付き燃え上がります。NITE（＝製品評価技術基盤機