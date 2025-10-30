タカラトミーは、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の55周年を記念した新シリーズ『寿司トミカ』を発表した。第1弾となる「寿司トミカ 其の一」は、2025年12月下旬より全国の玩具店や百貨店、オンラインショップなどで発売される。価格は1,100円（税込）で、全6種のブラインドボックス仕様となる。10月31日（金）から予約受付を開始する。【写真】トミカ職人ならでは！”まるで本物”な『寿司トミカ』全6種『寿司トミカ』は、