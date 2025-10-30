「日本をこよなく愛していた弟が、大好きな日本人に殺されてしまうなんて、今でもまだ信じられません」【画像】「優しい眼差しでハンサムだった」バダルさんの魅力的な素顔、日本語を懸命に勉強していたノートもそう、絞り出すような言葉で語り始めたのは、千葉県内に住むネパール国籍の語学学校生、チャンタール・バダルさん（21）の兄だ。兄とバダルさんが暮らしていた県内のアパートの一室には、日本のアニメが大好きだったと