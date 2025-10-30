【モデルプレス＝2025/10/30】マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、「三角チョコパイ ティラミス」が5年ぶりに復活。11月5日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売されることが発表された。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆「三角チョコパイ ティラミス」5年ぶり復活日本マクドナルドは、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラ