米生成人工知能（AI）開発オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIは28日、開発資金を集めやすい営利企業を中核に置く組織再編を行ったと発表した。非営利団体が経営を監督し、事業拡大と公益性のバランスを確保する考えだ。米マイクロソフトが筆頭株主となり、提携関係を2032年まで延長する。オープンAIはこれまで株式を発行せず、将来の利