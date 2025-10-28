◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で2試合ぶり、今ポストシーズン（PS）7本目となる本塁打を放った。3回1死の第2打席、相手先発・シャーザーに対しファウルで粘り、1ボール2ストライクからの6球目、内角高め95・1マ

◆ワールドシリーズ第3戦 大谷翔平の第2打席での様子 SHOHEI OHTANI GOES DEEP OFF MAX SCHERZER#WORLDSERIES pic.twitter.com/iOQBRvhcib — MLB (@MLB) October 28, 2025