ドジャースムーキー・ベッツがロベルト・クレメンテ賞を受賞した。ワールドシリーズ第3戦が行われる27日（日本時間28日）、試合前に会見で「」とコメントした。ベッツは今年、ドジャースの代表としてこの年間賞にノミネートされていた。この賞は、品格・地域社会への関与・慈善活動・野球界内外での前向きな貢献を通じて模範的な存在となったメジャーリーガーに贈られるもの。ベッツは2021年に「5050財団」を設立。恵まれな