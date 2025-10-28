「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は２８日から甲子園球場に舞台を移す。阪神は２７日、甲子園での全体練習で調整した。以下、藤川球児監督（４５）の主な一問一答。−明日の才木に期待するところは。「普通にやってくれればいいです」−勢いをつけて。「明日ね、ファンの方も入ってくれると思いますから。大きな声援をもらいながらになると思うので。寒いからね、膝かけくらい持ってきた方がいいんじゃないかなと思いま