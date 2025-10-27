カーリングパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で、男子日本代表のＳＣ軽井沢クラブが表彰台を勝ち取った。２６日に行われた３位決定戦では中国と対戦。前半の５エンド（Ｅ）を２―３で折り返すも、第７、８Ｅに１点ずつ奪って逆転に成功する。第９Ｅに２点を許したが、有利な後攻で迎えた最終第１０Ｅに２点を重ね、６―５で勝利を収めた。今大会は世界選手権国別出場枠を懸けた戦いで、ＳＣ軽井沢クラブは