様々なモノの価格が上がっている昨今。ラーメンが1000円は当たり前、自販機を見れば、ペットボトル1本が200円になっている。かつて490円だった「てんや」の天丼も今は620円だ。無論、これまでが安過ぎたわけだが、今から四半世紀前の2000年頃、飲食各チェーンは安さを競い合っていた。讃岐うどんの「はなまるうどん」では2002年の東京進出時、かけうどん（小）が105円で、人々の度肝を抜き、東京の各店舗では大行列ができた。そ