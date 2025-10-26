城西大が２０００年以来２５年ぶり３回目の優勝を飾った。雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。１区の本間香（１年）が約６キロで飛び出して区間新記録でつなぐと、２区の兼子心晴（４年）、３区の大西由菜（１年）も区間新記録でリードを広げる。４区の石川苺（３年）が区間２位でつなぎ、最長５区の本沢美桜（２年）は大東大のサラ・ワンジルに抜かれたが、最終６区は主将の金子陽向（４年）が見せた。残り