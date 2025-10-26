ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ブルージェイズが完敗。１勝１敗のタイで、敵地ロサンゼルスに移ることになった。山本由伸に完敗を喫した。初回は連打で無死一、三塁。だが、ゲレーロＪｒ．をカーブで空振り三振に仕留められ、悔しさのあまり絶叫。三回に追いついたが、四回以降はパーフェクトに抑え込まれた。先発ガウスマンは二回以降１７打者連続でアウト。だが、七